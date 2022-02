Kriegsgefahr in Osteuropa US-Republikaner drängen Deutschland zu Waffenlieferung an die Ukraine

Kanzler Scholz reist in Kürze nach Washington – und gerät wegen der Krise in Osteuropa unter Druck. Derweil hat ein US-Medium bereits den Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine gemeldet, angeblich aus Versehen.