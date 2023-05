Arbeitsalltag für Landwirt Juri Lupinos in der Südukraine, nur wenige Kilometer von der Front entfernt.

Juri Lupinos, Landwirt:

»Das war ein weiterer Einschlag neben dem Dorf. Gott sei Dank sind unsere Landmaschinen auf dem Weg«

Während im Hintergrund noch Rauchsäulen am Himmel stehen, trifft der erste Traktor von Lupinos ein.

Juri Lupinos, Landwirt:

»Auch wenn es beängstigend ist, wir arbeiten weiter, denn wir brauchen diese Lebensmittel. Und ich muss meinen Arbeitern Lohn zahlen. Es ist gefährlich und schwierig.«

Reporter

»Werden Sie trotz allem weiterarbeiten?«

Yurii Lupinos, Landwirt:

»Wir werden weiterarbeiten, solange die Arbeiter das mental durchhalten und es schaffen, damit umzugehen.«

Eingepackt in Schutzwesten und immer wieder mit dem Blick Richtung Front verfolgen Lupinos und seine Kollegen die Arbeit auf dem Feld. Hier sollen heute Sonnenblumen gepflanzt werden, ein wichtiges Exportgut der Ukraine. Fast 50 Prozent des globalen Bedarfs an Sonnenblumenöl kam vor dem Krieg aus dem Land. Doch der hat alles verändert.

Yurii Lupinos, Landwirt:

»Der Preis für Düngemittel hat sich verdreifacht, der Preis für Diesel ist gestiegen, der Preis für Pestizide ist gestiegen, während der Preis für landwirtschaftliche Produkte gesunken ist. Es ist schwierig, aber wir versuchen, einen Ausweg aus dieser Situation zu finden.«

Ortsmarke: Kyshchentski, Ukraine

Ähnlich sieht es im ganzen Land auch abseits der Front bei Getreide wie Weizen, Mais und Gerste aus: Die Produktion wird 2023 voraussichtlich um fast die Hälfte zum Vorkriegsniveau einbrechen. Hinzu kommt: Viele Männer, die vorher in der Landwirtschaft gearbeitet haben, kämpfen jetzt im Krieg.

Kees Huizinga, Landwirt:

»Von den 300 Angestellten sind 40 in der Armee, nicht alle an der Front, aber ja, wir vermissen sie.«

Kees Huizinga ist vor Jahren aus den Niederlanden in die Ukraine gezogen und hat sich auf 15.000 Hektar Land ein Unternehmen aufgebaut. Ihm droht nun finanzieller Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Ein Grund: Momentan ist Zeit zum Aussäen, doch es fehlt an Personal, besonders an Spezialisten.

Kees Huizinga, Landwirt:

»Unser wichtigster Mann, der die Maschinen auf dem Feld repariert, war schon von Anfang an bei der Armee. (…) Ist ein Traktor kaputt, findet er sehr schnell eine Lösung ... in fünf oder zehn oder fünfzehn Minuten läuft der Traktor läuft wieder. Und jetzt braucht ein neuer Angestellter eine oder eine halbe Stunde. Und natürlich wird er Erfahrung sammeln, aber es wird ein paar Jahre dauern.«

Ortsmarke: Region Saporischschja, Ukraine

Zurück bei Yurii Lupinos Arbeitern auf einem Feld in der Region Saporischschja. Hier beginnt nun die Aussaat der Sonnenblumen, während in der Nähe gekämpft wird. Trotz all der widrigen Umstände bleiben die Männer optimistisch.

Andrii, Feldarbeiter

»Wir sehen und hören Explosionen. Überall sind Einschläge. Es ist schwer zu arbeiten an diesen Tagen. Aber wir blicken Richtung Sieg. Nur Richtung Sieg und einer guten Ernte, um das Land zu ernähren.«