Ukrainische Lehrkräfte werden in den von Russland besetzten Gebieten offenbar dazu aufgefordert, ein Dokument zu unterzeichnen, in dem sie ihre Bereitschaft erklären, ab sofort nur noch den russischen Lehrplan zu unterrichten. Einem Bericht des britischen »Guardian« zufolge wird den Lehrkräften in den jeweiligen Gebieten von »neu ernannten lokalen Behörden« mitgeteilt, sie hätten bis zum 21. Juli Zeit, das entsprechende Papier zu unterschreiben oder zu kündigen – wobei letzteres zur Folge haben könne, dass die Wohnhäuser der Lehrkräfte von den Behörden zwangsgeräumt würden.