Dutzende Leichen werden in Massengräbern in den befreiten Gebieten in der Region Donezk entdeckt, russische Truppen sollen nach Angaben der Ukraine 28 Raketen auf das Land abgefeuert haben. Die Lage im Video

Lyman, Region Donezk

Ein Friedhof in der Ende September befreiten Stadt Lyman - die Folgen der russischen Besatzung werden nach und nach sichtbar. Am Rande des Friedhofs sind Massengräber entdeckt worden, Forensiker exhumieren hier die Leichen dutzender Zivilisten.

Pavlo Kyrylenko, Gouverneur Region Donezk

»Fünfundfünfzig Leichen wurden bereits gefunden, aber die Arbeit geht weiter. Bei diesen Leichen handelt es sich um einheimische Zivilisten und unsere Verteidiger - Soldaten der Streitkräfte. Die Todesursachen werden von Gerichtsmedizinern festgestellt werden. Wir sehen Sprengstoff- und Projektilverletzungen, Schussverletzungen. Wir schließen auch Folter nicht aus, insbesondere bei den zivilen Opfern.«

Mehr als einhundert Gräber hat die Generalstaatsanwaltschaft gezählt. Unter den bereits exhumierten Leichen sei auch ein einjähriges Kind, das zusammen mit seiner ganzen Familie begraben worden sei. Die ukrainische Armee hatte bei einer Gegenoffensive zuletzt große von Russland besetzte Gebiete zurückerobert. Auch in anderen Orten in der Region Donezk wurden nach ukrainischen Angaben nach der Befreiung Massengräber und Leichen mit Folterspuren gefunden.

Kiew

In der Hauptstadt Kiew sind derweil die Menschen mit Aufräumarbeiten nach den jüngsten Angriffen durch russische Raketen beschäftigt. Gleichzeitig setzte Russland den Beschuss auf ukrainische Städte fort.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine

»Ukrainer! Der Feind hat eine zweite Salve seines terroristischen Angriffs auf unser Land abgefeuert. Heute Morgen - 28 Raketen. 20 von ihnen wurden abgeschossen. Mehr als 15 Drohnen, fast alle iranische Kampfdrohnen. Die meisten wurden abgeschossen.«

Waffenlieferungen aus Deutschland seien bereits angekommen – darunter das erste Luftabwehrsystem vom Typ Iris-T. Weitere moderne Flugabwehrwaffen aus den USA seien unterwegs. Damit, so die ukrainische Regierung, beginne eine neue Ära der Luftverteidigung.