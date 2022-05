Marianna Vyshemirsky war hochschwanger, als ein russischer Luftschlag Anfang März jene Geburtsklinik in Mariupol zum Ziel nimmt, in der sie untergekommen war. Fotografen der Nachrichtenagentur AP dokumentieren, wie sie mit Hab und Gut aus dem Gebäude flieht. Die Bilder gehen um die Welt.

»Es war wirklich demütigend, denn ich habe das ja alles erlebt«

Dass es Fotos von ihr beim Reingehen und Flüchten aus der Klinik gebe, erklärt sie so: Zunächst seien alle Frauen und die Belegschaft vor dem Angriff in einen Schutzbunker geflohen. Dann seien einige zurückgekehrt, um ihr Hab und Gut zu holen. Da sie nur leicht verletzt war, sei sie auch gegangen. Andere Frauen hatten weniger Glück. Die AP-Fotografen kamen vor Ort an, als schon fast alle Frauen wieder in Sicherheit waren. Sie sei als eine der Letzten mehrfach fotografiert worden.

