Russische Großoffensive Moral, Wetter, Nachschub – was den Kampf um den Donbass entscheiden könnte

Nun also hat sie begonnen, Russlands Offensive im Donbass. Für beide Seiten könnten die Gefechte zum Abnutzungskrieg werden – Moskau fehlt es an Soldaten, den Ukrainern an Kriegsgerät.