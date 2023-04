Kremlsprecher beschwert sich über »Tendenz, immer alles auf Russland zu schieben«

Unklar ist weiter, wer die Unterlagen unter anderem der US-Geheimdienste veröffentlicht hat und ob tatsächlich alle echt sind. Analysten hatten teils Manipulationen an einigen der fotografierten Unterlagen nachgewiesen – zugunsten der russischen Erzählung.

So berichtete CNN unter Berufung auf ein Dokument, dass während des Krieges bisher 43.000 russische Soldaten getötet worden sein sollen. Auf ukrainischer Seite liege die Zahl der Toten bei 17.500, hieß es. In manipulierten Versionen der Dokumente, die in russischen Kanälen auftauchten, wurde Experten zufolge die Zahl der getöteten Russen nur halb so hoch angegeben, die Zahl der getöteten Ukraine dagegen höher als in der ursprünglichen Fassung.