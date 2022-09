Für russiche Soldaten hatte sich dieses Scheitern schon in den Wochen zuvor abgezeichnet. Bereits im März blieb ihr Feldzug in den Vorstädten stecken. Die Truppen machten ihrem Unmut in Telefonaten Luft. Aus Butscha und dem Umland des Kiewer Vororts riefen sie ihre Frauen, Freundinnen, Eltern und Freunde an. Die Gespräche wurden von ukrainischen Sicherheitsbehörden abgefangen.

Der »New York Times« wurden Aufzeichnungen Tausender Telefonate aus dem Monat März zugespielt. Die Zeitung hat nun einen Teil der Mitschnitte veröffentlicht. Sie geben Einblick in die Frühphase des Kriegs. Die russischen Truppen – Mitglieder von Luftlandeeinheiten und der Nationalgarde – berichten darin über den Angriff auf Kiew, sein Scheitern, die schweren Verluste in ihren Reihen und Gewalt gegen Zivilisten. Sie üben nicht zuletzt auch Kritik an der eigenen Führung.