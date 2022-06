Ukrainischer Botschafter: Russland exportiert »gestohlenes« Getreides in Türkei

00.26 Uhr: Der ukrainische Botschafter in Ankara hat Russland beschuldigt, ukrainisches Getreide zu »stehlen« und insbesondere in die Türkei zu exportieren. »Russland stiehlt schamlos Getreide aus der Ukraine und exportiert es von der Krim ins Ausland, insbesondere in die Türkei«, schrieb Botschafter Wasyl Bodnar am Freitag auf Twitter. »Wir haben die Türkei um Hilfe gebeten, um das Problem zu lösen.«

Das Nato-Mitglied Türkei versucht in dem Krieg eine neutrale Position einzunehmen. Auf der einen Seite hat Ankara Kampfdrohnen an die Ukraine geliefert und versucht, in dem Konflikt als Vermittler aufzutreten. Auf der anderen Seite hat die Türkei aber davon abgesehen, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, von dem das Land in Bezug auf Getreide und Energielieferungen abhängig ist.