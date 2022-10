Russland nimmt laut London ukrainisches Energienetz ins Visier

09.15 Uhr: Das Ziel der russischen Anschläge scheint klar: In den vergangenen Tagen berichteten ukrainische Behörden wiederholt über Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Das sieht auch der britische Geheimdienst so: Im täglichen Update des Verteidigungsministeriums in London seien die Angriffe mit Raketen und Kamikaze-Drohne auf das Energienetz des Landes gerichtet. Russland habe seit dem 10. Oktober ein hohes Maß an Langstrecken-Schlägen auf Ziele in verschiedenen Teilen der Ukraine aufrechterhalten.