Die Geheimdienste vermuten, dass Moskau Langstreckenbomber vom betroffenen Militärflughafen »Engels« nun auf andere Flugplätze verlegen könnte. Langstreckenbomber seien Teil der russischen nuklearen Abschreckung und würden häufig für konventionelle Raketenangriffe auf die Ukraine genutzt. Den verantwortlichen russischen Offizieren drohten harte Strafen, heißt es in dem Bericht.

Besatzer in Region Cherson fordern zum Geldumtausch in Rubel auf

9.20 Uhr: Die russischen Besatzer in Orten in der Region Cherson haben die Bevölkerung zum Umtausch ihrer Ersparnisse in russische Rubel aufgefordert. Die ukrainische Landeswährung ist Hrywnja. »Vom 1. Januar 2023 an kann in den Geschäften oder bei der Bezahlung von Dienstleistungen nur noch in Rubel abgerechnet werden«, teilte Besatzungschef Wladimir Saldo auf Telegram per Video mit.

Als Grund nannte er auch den massiven Wertverfall der Hrywnja. Dieser ist eine Folge des russischen Angriffskriegs. Saldo sagte, alle Banken seien verpflichtet, das Geld umzutauschen.

In der Region Cherson sind die gleichnamige Gebietshauptstadt und weitere Orte wieder unter ukrainischer Kontrolle. Der Großteil des Gebiets aber ist von russischen Truppen besetzt, Russland will es völkerrechtswidrig in sein Staatsgebiet eingliedern.