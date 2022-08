Deutschland habe als Volkswirtschaft mit der großen Abhängigkeit von russischem Gas einen Fehler gemacht. Wer es erkennen wolle, erkenne, »dass die russische Regierung unter Putin Demokratie als Feind erachtet, Pressefreiheit mit Füßen tritt, den Mord als politisches Mittel einsetzt und das Völkerrecht missachtet«, sagte der Minister weiter. Wenn man nun die Abhängigkeit von russischem Gas vergrößere, hätte man doch alle Lehren der vergangenen Monate vergessen.

Scholz: Putin begann Krieg aus »völlig absurden« Gründen

14.25 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat Russlands Präsident Wladimir Putin vorgeworfen, aus »völlig absurden« Gründen den Angriff auf die Ukraine begonnen zu haben. »Die Nato war für Russland niemals eine Bedrohung«, sagte er beim Tag der offenen Tür im Kanzleramt. Er wies zudem den Vorwurf zurück, die Nato-Staaten hätten sich vor dem Krieg nicht um russische Sicherheitsinteressen gekümmert. Er habe Putin in Gesprächen vor dem Beginn des Krieges zum Thema eines ukrainischen Nato-Beitritts versichert: »Die nächsten 30 Jahre steht das nicht an.« Putin wolle aber liberale, offene Gesellschaften in Europa nicht akzeptieren. Putin habe »völlig absurde« Ideen und habe ihm erklärt, dass etwa Belarus und Ukraine eigentlich keine eigenen Staaten sein sollten, sagte Scholz weiter.

Leitender ukrainischer Geheimdienstmitarbeiter tot in seiner Wohnung gefunden

14.04 Uhr: Der leitende ukrainische Geheimdienstmitarbeiter Oleksandr Nakonetschnyj ist nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft tot in seiner Wohnung gefunden worden. Die Ehefrau habe ihren Mann am Samstag mit Schusswunden in der gemeinsamen Wohnung in der zentralukrainischen Stadt Kropywnyzky gefunden, nachdem sie zuvor Schüsse gehört hatte, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Sonntag im Onlinedienst Telegram mit. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, weitere Einzelheiten gab sie nicht bekannt.

Lokalpolitiker Andrij Lawrus schrieb bei Telegram, Nakonetschnyj habe sich selbst getötet. Dies konnte zunächst nicht bestätigt werden. Nakonetschnyj hatte seit 2021 die örtliche Abteilung des Inlandsgeheimdienstes SBU in der Region Kirowograd geleitet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte im Juli SBU-Chef Iwan Bakanow seines Amtes enthoben. Begründet hatte Selenskyj den Schritt mit dessen angeblich unzureichenden Bemühungen, Spione und russische Kollaborateure aus dem SBU zu entfernen. In diesem Zusammenhang hatte Selenskyj auch angekündigt, SBU-Mitarbeiter einer Prüfung zu unterziehen.

Ukraine weist Beteiligung an Autoexplosion bei Moskau zurück

12.34 Uhr: Nach dem Tod der Tochter des russischen nationalistischen Ideologen Alexander Dugin bei einer Autoexplosion in der Nähe von Moskau hat der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak eine Beteiligung Kiews zurückgewiesen. »Die Ukraine hat natürlich mit der gestrigen Explosion nichts zu tun, weil wir kein krimineller Staat sind – wie die Russische Föderation – und schon gar kein Terrorstaat«, sagte Podoljak dem Internetportal Ukrajinska Prawda zufolge bei einem Fernsehauftritt. Zuvor hatten russische Politiker die Ukraine für die Tötung der 29-Jährigen verantwortlich gemacht.