Frankreich droht Belarus mit weiteren Sanktionen

08.40 Uhr: Frankreich droht Belarus mit weiteren Sanktionen, sollte sich das Land verstärkt im Ukrainekrieg engagieren. Das sagte Außenministerin Catherine Colonna dem französischen Hörfunk. Nach Angaben der ukrainischen Armee waren einige der Drohnen, die bei den russischen Luftangriffen auf die Ukraine am Montagmorgen eingesetzt wurden, von Belarus aus gestartet. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hatte am Montag zudem angekündigt, Belarus werde eine gemeinsame militärische Einheit mit Russland aufbauen. Wie diese aussehen soll und wo sie eingesetzt werden könnte, ist allerdings unklar.

Russlands Vize-Außenminister warnt den Westen

07.00 Uhr: Ein direkter Konflikt mit den USA und der Nato ist nach den Worten des russischen Vize-Außenministers Sergej Rjabkow nicht im Interesse seines Landes. Allerdings werde Russland angemessene Gegenmaßnahmen ergreifen und auf das zunehmende Engagement des Westens im Ukraine-Konflikt reagieren, zitiert die russische Nachrichtenagentur Ria Rjabkow. »Wir warnen und hoffen, dass sie die Gefahr einer unkontrollierten Eskalation in Washington und anderen westlichen Hauptstädten erkennen.«

Strack-Zimmermann fordert vor G7-Beratungen mehr Militärhilfe für Ukraine

05.18 Uhr: Vor den Beratungen der G7-Staaten am Dienstag hat die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine Ausweitung der Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert. »Wir müssen die Ukraine in dieser akuten Situation weiter mit militärischem Material unterstützen«, sagte Strack-Zimmermann den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Für die Kämpfe im Süden des Landes benötige die Ukraine in erster Linie Panzer, so Strack-Zimmermann. »Der Wunsch der Ukraine liegt vor allem auf dem Kampfpanzer Leopard 2, sie wären aber auch für den Schützenpanzer Marder sehr dankbar«, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Der Marder sei demnach die unkomplizierteste und schnellste Lösung: »Die Bundeswehr könnte sofort 50 Marder liefern und die Ausbildung in Deutschland anbieten. Die Industrie könnte der Bundeswehr die Marder innerhalb eines Jahres ersetzen.«