Kiew will in Region Cherson 500 Kremlsoldaten verletzt oder getötet haben

9.20 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben an Silvester russische Truppen und deren militärische Ausrüstung in der südlichen Region Cherson angegriffen. Dabei seien in der Nähe des Ortes Tschulakiwka 500 Kremlsoldaten verletzt oder getötet worden, hieß es in dem täglichen Update des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte. Wie viele Soldaten verwundet worden sein sollen und wie viele ums Leben gekommen sein sollen, teilte die Armee nicht mit. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.