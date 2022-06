+++ Krieg in Osteuropa +++ Lettland erwartet von Scholz Stärkung der Nato-Ostflanke

Lettland erwartet von Scholz Stärkung der Nato-Ostflanke

5.42 Uhr: Lettlands Staatspräsident Egils Levits erhofft sich vom Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Litauen »konkrete Vorschläge« für einen stärkeren Schutz des östlichen Nato-Bündnisgebietes. »Wir erwarten, dass auch Deutschland die gesamte Sicherheit der Nato im Auge hat und deshalb auch diese Aufstockung der Nato-Präsenz in allen drei baltischen Staaten unterstützt«, sagte Levits der Nachrichtenagentur dpa in Riga. Dass Deutschland sich bereit erklärt habe, mehr Soldaten in Litauen zu stationieren, sei »ein sehr wichtiger Beitrag«. Aber auch in Lettland und Estland müsse es mehr Truppen von Nato-Verbündeten geben, sagte der lettische Staatschef. »Die baltischen Staaten und Deutschland sind einig, dass die Nato-Ostflanke gestärkt werden muss als Reaktion auf das aggressive Verhalten Russlands«, sagte Levits. Er sei sich »sicher«, dass dies beim Ende Juni anstehenden Nato-Gipfel in Madrid auch beschlossen werde.