Macron fordert Xi zu mehr Druck auf Russland auf

8.38 Uhr: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den chinesischen Staatschef Xi Jinping dazu aufgefordert, Russland wegen des Kriegs in der Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen. Macron habe bei einem Treffen kurz vor Eröffnung des G20-Gipfels in Indonesien an Xi appelliert, damit dieser dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Botschaften überbringe, »um eine Eskalation zu vermeiden und ernsthaft an den Verhandlungstisch zurückzukehren«, erklärte der Elysée-Palast. Xi habe seinerseits »die europäischen Bemühungen um Vermittlung« unterstützt und »sehr entschieden« seine »Ablehnung des Einsatzes von Atomwaffen« bekräftigt, hieß es weiter. Ebenso habe er seine Unterstützung für »die Deeskalation, den Waffenstillstand und den Willen, den Konflikt zu beenden« wiederholt.