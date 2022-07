»Das ist nicht wirklich hilfreich, zumal hinter den Kulissen durchaus fair miteinander umgegangen wird.« Strack-Zimmermann forderte direkte Waffenlieferungen an die Ukraine, darunter auch Schützenpanzer Marder, Transportfahrzeuge vom Typ Fuchs sowie Leopard 2-Panzer: »Das stößt zwar auf wenig Begeisterung im Kanzleramt, das nur in Absprache mit den USA und Frankreich Kampfpanzer liefern will. Deutschland könnte aber beispielhaft vorangehen.« Die Ukraine könne nicht warten, »bis wir uns hier sortiert haben«.