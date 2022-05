Millionen Menschen fliehen aus der Ukraine vor der russischen Armee. Nicht alle kommen dort an, wo sie hin wollten

Das Wichtigste in Kürze Ungarn will gegen das geplante Embargo der Europäischen Union gegen russische Erdölimporte sein Veto einlegen.

Die EU-Kommission will bereits im Juni beurteilen, ob die Ukraine offizieller EU-Beitrittskandidat werden kann.

Ein Besuch von EU-Ratspräsident Charles Michel in der ukrainischen Hafenstadt Odessa ist wegen eines Raketenangriffs vorübergehend unterbrochen worden.

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace glaubt an einen Sieg der Ukraine über die russische Armee und fordert Wladimir Putin auf, sich mit der Tatsache abzufinden, dass Moskau auf lange Sicht verloren hat.

Die Ukraine hat mit deutlicher Kritik auf das Flaggenverbot beim Weltkriegsgedenken in Berlin am Sonntag reagiert.

Wladimir Putin wirft dem Westen vor, eine Invasion Russlands und der Krim vorbereitet zu haben.

US-Verteidigungsministerium bestätigt Deportation von Ukrainern nach Russland 6.09 Uhr: Das US-Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben Hinweise darauf, dass Ukrainer von russischen Truppen gewaltsam nach Russland gebracht werden. »Ich kann nicht sagen, wie viele Lager es gibt oder wie sie aussehen«, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Montag. »Aber wir haben Hinweise darauf, dass Ukrainer gegen ihren Willen nach Russland gebracht werden«, sagte Kirby. Er nannte dieses Verhalten »skrupellos«.

Laut der Menschenrechtsbeauftragten des ukrainischen Parlaments, Ljudmila Denissowa, wurden seit Kriegsbeginn »mehr als 1,19 Millionen unserer Bürger, darunter mehr als 200.000 Kinder, in die Russische Föderation deportiert«. Die Angaben lassen sich nicht von unabhängiger Seite verifizieren.

Laut den jüngsten UN-Schätzungen sind mittlerweile mehr als 5,4 Millionen Ukrainer – vor allem Frauen und Kinder – aus dem Land geflohen. Dazu kommen demnach 7,7 Millionen Binnenflüchtlinge. Angeblich noch Zivilisten im Werk Azovstal in Mariupol 5.26 Uhr: Entgegen Berichten über die vollständige Evakuierung aller Zivilisten aus dem von russischen Truppen belagerten Werk Azovstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sollen sich dort immer noch rund 100 Zivilpersonen aufhalten. Zudem hielten sich immer noch rund 100.000 Menschen in der schwer zerstörten Stadt auf, sagte der regionale Verwaltungschef Pawlo Kyrylenko am Montagabend. »Schwer zu sagen, wer von ihnen die Stadt verlassen will«, wurde er von der »Ukrajinska Prawda« zitiert.

Ukrainische Truppen haben sich im Stahlwerk verschanzt, der letzten Bastion in Mariupol. In den vergangenen Tagen wurden von dort mit Hilfe der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes mehrere hundert Frauen, Kinder und ältere Menschen evakuiert. Die Verteidiger von Azovstal wollten aber nicht ausschließen, dass sich noch Zivilisten in einigen Kellern des weitläufigen Geländes aufhielten.

Bild vergrößern Wochenlang suchten Zivilisten Schutz im Stahlwerk Asovstal in Mariupol Foto: Alexei Alexandrov / dpa

Biden: Putin weiß keinen Ausweg aus dem Ukrainekrieg 2.24 Uhr: Nach den Worten von US-Präsident Joe Biden sieht der russische Staatschef Wladimir Putin keinen Ausweg aus dem Ukrainekrieg. Das Problem, das ihn jetzt beunruhige, sei, dass der russische Staatschef »im Moment keinen Ausweg weiß, und ich versuche herauszufinden, was wir dagegen tun können«, sagte Biden. Putin sei ein sehr überlegter Mann und habe fälschlicherweise geglaubt, der Einmarsch in die Ukraine würde die Nato und die Europäische Union spalten.

Ukrainische Journalisten werden mit Sonder-Pulitzer-Preis geehrt 2.22 Uhr: Die Veranstalter der renommierten Pulitzer-Preise haben den ukrainischen Journalisten wegen ihrer Berichterstattung über die russische Invasion in ihrem Heimatland einen Sonderpreis gewidmet. Die Preis-Verwalterin Marjorie Miller lobte den »Mut, die Ausdauer und das Engagement der Journalisten in der Ukraine, während der gnadenlosen Invasion ihres Landes durch Wladimir Putin und seinen Propagandakrieg in Russland die Wahrheit zu berichten«. »Trotz Bombardierungen, Entführungen, Besetzung und sogar Todesfällen in den eigenen Reihen« hätten die Journalisten nicht aufgehört, »ein genaues Bild einer schrecklichen Realität zu liefern und damit der Ukraine und Journalisten auf der ganzen Welt Ehre gemacht«.

