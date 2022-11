2019 hatte die Ukraine vom geistlichen Oberhaupt der orthodoxen Christen weltweit die Erlaubnis erhalten, eine von Moskau unabhängige Kirche zu gründen. Dadurch wurden die jahrhundertealten religiösen Bindungen zwischen den beiden Ländern weitgehend beendet.

Nachrichtenagentur trennt sich von Reporter wegen falscher News über russischen Angriff

10 Uhr: Die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) hat am Montag einen Reporter wegen falscher Informationen entlassen. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Der Reporter hatte eine anonyme Quelle zitiert, die in der vergangenen Woche für große Aufregung gesorgt hatte. Jener »hochrangiger US-Geheimdienstmitarbeiter« habe demnach gesagt, in dem polnischen Grenzdorf Przewodó sei am Dienstag eine russische Rakete eingeschlagen. Eine Meldung dazu ging via AP um die Welt, wies sie doch auf eine Eskalation des Ukrainekriegs hin. Spätere Berichte zeigten jedoch, dass die Rakete zwar aus russischer Produktion stammte, höchstwahrscheinlich aber von der Ukraine zur Verteidigung abgefeuert wurde. Einen aufgrund der ersten anonymen Informationen verfassten Bericht zog die AP zurück. Zunächst hatte »Daily Beast« über eine interne Untersuchung der AP und die Konsequenz daraus berichtet .

London: Angriff auf Hafen zeigt Verwundbarkeit russischer Flotte

9.30 Uhr: Ein mutmaßlicher ukrainischer Angriff auf Öldepots nahe des russischen Hafens Noworossijsk zeigt nach britischer Einschätzung die Verwundbarkeit der russischen Schwarzmeerflotte. Das britische Verteidigungsministerium verweist in seinem täglichen Geheimdienstupdate auf russische und ukrainische Medienberichte, laut denen es am 18. November an einem Ölterminal, das nahe der russischen Marinebasis liege, zu einem Angriff kam.

Medien hatten berichtet, dass wahrscheinlich eine ukrainische Drohne in der Nacht zum 18. November ein Terminal des Ölkonzerns Transneft angegriffen habe. Das Unternehmen wies die Berichte zurück. »Noch sind nicht alle Einzelheiten dieses Vorfalls bekannt«, hieß es aus London weiter: »Jede Demonstration aber, dass die Ukraine die Fähigkeit besitzt, Noworossijsk zu bedrohen, würde eine weitere strategische Herausforderung für die Schwarzmeerflotte darstellen. Das würde auch den bereits reduzierten maritimen Einfluss Russlands im Schwarzen Meer weiter untergraben.«