Schily war von 1998 bis 2005 Bundesinnenminister während der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder (SPD). »Ich kritisiere den mörderischen Krieg ohne Abstriche. Aber wir müssen die Frage stellen, welche Perspektive es über Waffenlieferungen und Geldzuwendungen an die Ukraine hinaus geben kann«, sagte Schily nun. Konstruktive Ideen seien nötig. »Notwendig ist politische Fantasie.« Der Ex-Innenminister mahnte, man müsse »einen Weg finden, mit den Russen klarzukommen.«

Russlands Offensiven sind laut britischem Militärgeheimdienst nur wenig effektiv

8.01 Uhr: Nach Angaben des britischen Militärgeheimdienstes fehlt es Russlands Armee in der Ukraine weiter an der nötigen Geschlossenheit, um erfolgreich in dem Nachbarland vorzurücken. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, setze Russland im Donbass noch immer sechs voneinander getrennte Armeen ein. Eigentlich sollten diese Formationen demnach rund 150.000 Militärangehörige umfassen, zuletzt seien einige Gruppen bei Offensiven in bestimmten Sektoren aber nur noch auf rund 100 Soldaten gekommen.