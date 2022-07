In Russland inhaftierte US-Basketballerin Griner schreibt an Präsident Biden

9.45 Uhr: Die seit Februar in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner fordert in einem Brief an US-Präsident Joe Biden ihre Freilassung. »Ich habe Angst, für immer hier bleiben zu müssen. Bitte vergessen Sie mich nicht«, heißt es in dem veröffentlichten Auszug. Griner war am 17. Februar am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden. Lesen Sie hier mehr.