Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

+++ Das Wichtigste in Kürze +++ Die ostukrainische Stadt Sjewjerodonezk bleibt weiterhin schwer umkämpft. Die Ukraine meldet Sturmversuche vonseiten russischer Truppen .

Laut Präsident Selenskyj versammelt die russische Armee im Donbass ihre »maximale Kampfkraft«.

Ukraine meldet russische Sturmversuche von Sjewjerodonezk 7.28 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs haben russische Truppen versucht, mehrere Ortschaften im Raum Sjewjerodonezk in der Ostukraine zu stürmen. Der »Feind« führe »im Raum Sjewjerodonezk Sturmaktivitäten im Bereich der Ortschaften Sjewjerodonezk und Toschkiwka durch, die Kampfhandlungen halten an«, teilte der ukrainische Generalstab in einem Lagebericht mit.

Weitere russische Bodenangriffe werden aus dem etwas weiter westlich gelegenen Raum Bachmut gemeldet. Dort hätten die Russen die Ortschaften Solote, Komyschuwacha, Berestowe, Pokrowske und Dolomitne angegriffen. Im Lagebericht heißt es zwar, die Attacken seien erfolglos verlaufen, gleichzeitig jedoch, dass sie fortgesetzt würden. Die Angriffe rund um Bachmut bezwecken offenbar, den letzten von der Ukraine gehaltenen Ballungsraum in der Region Luhansk abzuschneiden und so die dort stationierten Truppen aufzureiben.

Separatistenführer: Prorussische Truppen kommen nicht so schnell voran wie erhofft 7.18 Uhr: Bei schweren Kämpfen in der Ostukraine haben die russischen Streitkräfte einem Separatistenanführer zufolge etwa ein Drittel der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk unter ihre Kontrolle gebracht. Die Truppen kämen aber nicht so schnell voran, wie man es sich erhofft habe, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass den Anführer der prorussischen Separatistenregion Luhansk, Leonid Pasetschnik. In der Stadt tobten Kämpfe. Der Vormarsch werde auch erschwert, weil es mehrere große Chemieanlagen in der Region gebe. Man wolle vor allem die Infrastruktur der Stadt erhalten. Nach ukrainischen Angaben sind dagegen große Teile der Stadt durch russischen Beschuss zerstört. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte erklärt, rund 90 Prozent der Gebäude von Sjewjerodonezk seien beschädigt, mehr als zwei Drittel der Wohnhäuser zerstört.

Sjewjerodonezk mit eigentlich rund 100.000 Einwohnern ist die größte Stadt im Donbass, die von der Ukraine noch gehalten wird. Die Einnahme von Sjewjerodonetsk und der Nachbarstadt Lyssytschansk am Ufer des Flusses Siwerskyj Donez würde Russland die faktische Kontrolle über die Region Luhansk im Donbass geben und die Möglichkeit, nach mehr als drei Monaten Krieg eine Art Sieg zu verkünden. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte kürzlich die Einnahme des Donbasses als eine bedingungslose Priorität für sein Land bezeichnet. Die wichtigsten News aus der Nacht 6 Uhr: Straßenkämpfe in Sjewjerodonezk, Selenskyjs Warnung vor Hungersnot, Frankreichs Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen nach dem Tod eines Reporters: Die wichtigsten News der Nacht rund um den Krieg in der Ukraine finden Sie hier.

Südossetien sagt Referendum zu Russland-Beitritt ab 5.56 Uhr: Die von Georgien abtrünnige Teilrepublik Südossetien im Kaukasus hat ein geplantes Referendum zum Beitritt zu Russland vorläufig abgesagt. Moskau hatte sich angesichts des bereits vorhandenen internationalen Drucks wegen des Kriegs in der Ukraine in den vergangenen Wochen mehrfach zurückhaltend gegenüber einem Beitritt gezeigt. Lesen Sie hier die ganze Meldung.

Frankreich ermittelt wegen Kriegsverbrechen nach Tod von Reporter 5.55 Uhr: Nach dem Tod eines französischen Kriegsreporters in der Ukraine ermittelt die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft wegen möglicher Kriegsverbrechen. Die Untersuchungen wurden unter anderem wegen vorsätzlichen Angriffs auf das Leben einer durch das Völkerrecht geschützten Person aufgenommen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der TV-Journalist Frédéric Leclerc-Imhoff kam am Montag bei Sjewjerodonezk in der Ostukraine ums Leben, als er eine humanitäre Evakuierung begleitete. Der 32 Jahre alte Reporter wurde von einem Bombensplitter getroffen. Es war sein zweiter Einsatz in der Ukraine seit Kriegsbeginn.

Ukraine und Russland beklagen tote Zivilisten 5.31 Uhr: Im Osten der Ukraine haben beide Kriegsparteien weitere zivile Todesopfer beklagt. Im Gebiet Donezk seien drei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden, teilte Gouverneur Pawlo Kyrylenko auf Telegram mit. In der Region Charkiw starb nach Angaben der Online-Zeitung »Ukrajinska Prawda« ein Mann durch russische Granaten. Die russische Seite sprach der Agentur Tass zufolge von zwei getöteten Zivilisten durch ukrainische Angriffe im Gebiet Donezk sowie zwei getöteten Frauen im Gebiet Luhansk. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.

Nach einer Zählung der Vereinten Nationen wurden seit Beginn von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine mindestens 4074 Zivilisten getötet. Die tatsächliche Zahl liegt auch nach Uno-Schätzungen vermutlich deutlich höher. Selenskyj: Russische Armee mit »maximaler Kampfkraft« im Donbass 5.30 Uhr: Die Lage im Osten der Ukraine bleibt nach den Worten des ukrainischen Präsidenten äußerst schwierig. Dort sei nun die »maximale Kampfkraft der russischen Armee« versammelt, sagte Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Sie versuche, im Donbass immer mehr Druck auf ukrainische Soldaten auszuüben. Als wichtige Ziele der russischen Armee nannte Selenskyj die Städte und Ortschaften Sjewjerodonezk, Lysytschansk, Bachmut, Slowjansk und Awdijiwka. Auch in Charkiw und in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine habe es am Montag Beschuss gegeben. Die Ukraine rechnet derzeit mit einem Großangriff auf das Zentrum ihrer Verteidigungskräfte im Donbass im Osten des Landes. Der Raum Slowjansk-Kramatorsk ist der größte Ballungsraum, der noch unter Kontrolle Kiews steht. Hier ist auch das Oberkommando der Streitkräfte im Osten des Landes stationiert.

Selenskyj ging in seiner Videoansprache auch auf die durch den Krieg drohende weltweite Getreideknappheit ein. 22 Millionen Tonnen Getreide, die bereits in der Ukraine für den Export gelagert seien, könnten aufgrund der russischen Blockade der Häfen das Land nicht verlassen. Er warnte, dass dadurch in Ländern Afrikas, Asiens und Europas eine Hungersnot drohe, die wiederum eine Migrationsbewegung in Gang setzen könnte. Selenskyj sieht darin die Absicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Westen zu destabilisieren. Die Ukraine ist einer der größten Getreideexporteure weltweit. Auch westliche Politiker werfen Russland vor, auf eine Hungerkrise zu spekulieren und sie als Druckmittel einzusetzen, damit der Westen die Sanktionen abschwächt. Moskau weist diese Anschuldigungen zurück.