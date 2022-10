Luftalarm in Kiew

10.42 Uhr: Obwohl die russischen Luftangriffe in den vergangenen Tagen stark nachgelassen haben, gab es auch am Vormittag wieder Luftalarm in Kiew. Wie Bürgermeister Vitali Klitschko mitteilte, wurden mehrere Raketen in Richtung Kiew abgeschossen, jedoch von der Luftabwehr abgefangen. Dennoch: Der Luftalarm dauere an, schrieb Klitschko bei Telegram , »bleiben Sie in den Unterkünften, sorgen Sie für Ihre Sicherheit«.