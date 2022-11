Wasserversorgung in Kiew läuft wieder

8.30 Uhr: Die Wasserversorgung in der Hauptstadt Kiew ist laut Bürgermeister Vitali Klitschko nach russischem Raketenbeschuss wieder hergestellt. Experten der kommunalen Dienstleister hätten auch die Stromversorgung wieder instandgesetzt, teilte Klitschko mit. Trotzdem komme es zu Ausfällen wegen eines Defizits im Energiesystem. Russland hatte die Ukraine am Montag massiv mit Raketen beschossen und dabei besonders Energieanlagen als Ziel im Visier. Am Montagabend hatte der Bürgermeister mitgeteilt, dass es an 40 Prozent der Verbrauchsstellen noch kein Wasser gegeben habe und rund 250.000 Wohnungen ohne Strom seien.

Der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowitsch nannte die Bombardements am Dienstag »einen der massivsten Beschüsse unseres Territoriums durch die Armee der Russischen Föderation«. Wegen der auch dank Lieferungen des Westens verbesserten Luftabwehr der Ukraine seien die Zerstörungen aber »nicht so entscheidend, wie sie hätten sein können«. Seit ein paar Wochen greift die russische Armee gezielt Energie-Infrastruktur in der Ukraine an. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben im vergangenen Monat rund ein Drittel ihrer Elektrizitätswerke zerstört. Die Ukrainer wurden daher aufgerufen, so viel Energie zu sparen wie möglich.

Die russischen Angriffe vom Montag galten auch als Antwort auf den Drohnen-Beschuss der russischen Schwarzmeerflotte auf ihrem Stützpunkt in Sewastopol auf der Halbinsel Krim am vergangenen Samstag. »Teils ist das so. Aber das ist auch nicht alles, was wir hätten tun können«, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Montagabend vor Journalisten auf die Frage, ob die Angriffe eine Vergeltung für den Drohnen-Beschuss der Kriegsschiffe gewesen sei.