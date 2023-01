Ukraine beschuldigt »Wagner«-Söldner, in tschetschenischen Gefängnissen zu rekrutieren

9.57 Uhr: Womöglich wirbt die paramilitärische russische Söldnergruppe »Wagner« neue Soldaten in Tschetschenien an. Dabei soll es sich nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes, die dieser via Telegram verbreitet hat, vor allem um politische Gefangene handeln. Aus den Anstalten der Städte Argun und Chernokozovo seien bereits mehr als 50 Gefangene rekrutiert worden. Bereits vor Monaten hat es Berichte gegeben, dass »Wagner« in russischen Gefängnissen neue Soldaten anwirbt .