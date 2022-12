Bei der Drohnenattacke auf den Militärflugplatz Engels in Südrussland Hunderte Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt waren am 26. Dezember nach russischen Angaben drei Soldaten getötet worden.

Ukraine: Mehr als 120 russische Raketen gegen Infrastruktur

9.10 Uhr: Nach Angaben der Regierung in Kiew hat Moskau die Ukraine landesweit mit mehr als 120 Raketen angegriffen. Sie seien von der »bösen russischen Welt« abgeschossen worden, um die wichtige Infrastruktur zu zerstören und massenhaft Zivilisten zu töten, schrieb der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, im Kurznachrichtendienst Twitter. Zuvor hatte es in der Hauptstadt Kiew und anderen Städten schwere Explosionen gegeben. Im ganzen Land wurde Luftalarm ausgelöst.

Es handelte sich um die schwersten Raketenangriffe seit dem 16. Dezember, als Russland das Land massiv von Bombern aus der Luft und von Kriegsschiffen im Schwarzen Meer beschossen hatte. Es war die zehnte Welle dieser Art seit Oktober.

Die russischen Militärs haben in den vergangenen Wochen wiederholt das Energieversorgungsnetz der Ukraine mit Marschflugkörpern, Raketen und sogenannten Kamikaze-Drohnen angegriffen. Trotz hoher Abschusszahlen der ukrainischen Luftabwehr richteten die Angriffe große Schäden an, massive Ausfälle in der Strom- und Wasserversorgung waren die Folge. Russland will damit die ukrainische Bevölkerung im Winter unter Druck setzen.

Bürgermeister aus Kiew und Charkiw meldet Einschläge

9.00 Uhr: Russische Raketen sind nach ukrainischen Angaben in mehreren Großstädten eingeschlagen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von mehreren Explosionen, ohne Details zu nennen. Er warnte vor möglichen Stromausfällen und forderte die Menschen auf, ihre Mobiltelefone aufzuladen und sich mit Wasservorräten einzudecken.

Auch im ostukrainischen Charkiw habe es Explosionen gegeben. Man untersuche, was genau getroffen worden sei und ob es Opfer gebe, so Bürgermeister Ihor Terechow.

Habeck: Russland steuert auf Niederlage in der Ukraine zu

8.30 Uhr: Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht Russland auf dem Weg zur militärischen Niederlage. »Niemand hätte gedacht, dass das Jahr 2022 so endet«, sagte der Grünenpolitiker der Deutschen Presse-Agentur. »Putin verliert diesen Krieg auf dem Schlachtfeld«, sagte er mit Blick auf den russischen Präsidenten. Das liege daran, dass die ukrainische Armee Waffen von Europa, den Nato-Ländern und den USA bekommt und sie diese Waffen »geschickt und strategisch, klug und heldenhaft« einsetze.

»Ich bin dafür, dass Deutschland zusammen mit den Alliierten die Ukraine so unterstützt, dass sie diesen Krieg gewinnen kann«, sagte Habeck, der sich schon vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für Waffenlieferungen an das Land eingesetzt hatte. »Es wird sicherlich immer wieder neue Systeme, weitere Unterstützung geben, aber sie müssen immer im Verbund mit den Alliierten abgesprochen werden.« So sei man weit gekommen, die nächsten Schritte würden sicherlich weitere Erfolge für die Ukraine ermöglichen.

Ukraine meldet neue russische Raketenangriffe

8.00 Uhr: Aus der Ukraine werden neue russische Raketenangriffe gemeldet. Im ganzen Land wurde am Donnerstagmorgen Luftalarm ausgelöst. Präsidialamtsberater Olexij Arestowytsch teilte auf Facebook mit, dass die russischen Streitkräfte mehr als 100 Raketen in mehreren Angriffswellen abgefeuert hätten. Im ganzen Land gebe es Luftalarm. Die Lage ist unübersichtlich.

In mehreren Städten seien Explosionen zu hören gewesen, darunter aus der Hauptstadt Kiew. Gemeldet wurden Detonationen auch aus den Gebieten Poltawa, Charkiw, Odessa, Mykolajiw und Lwiw. Es war zunächst unklar, ob es auch Einschläge von Raketen gab. Die Detonationen gibt es auch vor allem, wenn die russischen Raketen oder Drohnen abgeschossen werden. Auch ukrainische Behörden führten die Explosionen zunächst auf Luftabwehrsysteme zurück.

Die neue Welle war noch vor Jahresende erwartet worden. In der Nacht hatte es bereits Drohnenangriffe gegeben. Das ukrainische Militär teilte am Morgen mit, nach den nächtlichen Drohnenangriffen greife der Feind nun aus verschiedenen Richtungen mit von Bombern aus der Luft und von Kriegsschiffen abgeschossenen Raketen an. Es gebe eine »hohe Aktivität« der Besatzer, hieß es. Die Behörden forderten die Menschen auf, dringend Schutz zu suchen in Bunkern.