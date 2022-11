Scholz mahnt nach Raketeneinschlag in Polen Besonnenheit an

5.00 Uhr: Nach dem Raketeneinschlag in Polen hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Besonnenheit angemahnt. »Das ist notwendig angesichts eines solchen Krieges. Es findet Krieg in Europa statt, direkt vor unserer Haustür«, sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend im ZDf-»heute journal«. »Und deshalb ist es wichtig, dass wir alles dafür tun, dass einerseits die Ukraine unterstützt wird – auch mit Waffen und solange wie das notwendig ist – dass wir aber gleichzeitig eine Eskalation zu einem Krieg zwischen der Nato und Russland verhindern.«

Steinmeier sieht transatlantisches Bündnis seit Beginn des Ukraine-Kriegs gefestigt

3.09 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht das transatlantische Bündnis durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gefestigt. »Die Ereignisse der vergangenen neun Monate haben das transatlantische Bündnis zusammengeschweißt«, sagte Steinmeier bei der Entgegennahme des Kissinger-Preises in New York. »Wir stehen so eng zusammen wie vielleicht nie zuvor seit dem Kalten Krieg.«