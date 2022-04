Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Reservistenverband fordert mehr Soldaten 06.07 Uhr: Angesichts der Debatte über eine bessere Ausstattung der Bundeswehr fordert der Reservistenverband mehr Soldaten. »Insgesamt muss man auch über die Truppenstärke nachdenken. Mit rund 200.000 Soldaten ist die Bundeswehr zu klein«, sagte Verbandspräsident Patrick Sensburg der »Rheinischen Post«. Für die Landesverteidigung seien rund 340.000 Soldaten und 100.000 regelmäßig übende Reservisten nötig.

Selenskyj kritisiert russischen Gas-Lieferstopp 05.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den russischen Lieferstopp für Gas an Polen und Bulgarien scharf kritisiert. »In dieser Woche hat die russische Führung eine neue Serie von Energieerpressungen gegenüber den Europäern begonnen«, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Der Lieferstopp sei »ein weiteres Argument dafür, dass niemand in Europa auf eine normale wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland hoffen« könne. »Russland betrachtet nicht nur Gas, sondern auch jeden anderen Handel als Waffe.« Dafür warte Moskau nur auf einen günstigen Moment.

»Entweder, um die Europäer damit politisch zu erpressen. Oder um die russische Kriegsmaschinerie zu stärken, die ein geeintes Europa als Ziel ansieht«, meinte Selenskyj. Je früher Europa erkenne, dass es im Handel nicht von Russland abhängig sein könne, desto eher werde die Stabilität der europäischen Märkte gewährleistet sein. Kiew beobachtet Lage in Transnistrien 02.12 Uhr: Nach Berichten über Explosionen in Transnistrien beobachtet die ukrainische Regierung die Lage in dem prorussischen Separatistengebiet in Moldau aufmerksam. »Wir haben Transnistrien immer als Brückenkopf betrachtet, von dem gewisse Risiken für uns ausgehen können«, sagte Präsidentenberater Mychajlo Podoljak nach Angaben der Agentur Unian in Kiew. Die ukrainische Führung sei sich der von Transnistrien ausgehenden Gefahren bewusst.

Podoljak schätzte die Zahl der von Russland kommandierten Soldaten in Transnistrien auf 1500 bis 2000. »Von ihnen sind 500 bis 600 Russen und der Rest Einheimische.« Die jüngsten Explosionen bezeichnete der Präsidentenberater als Versuch der Provokation. »Es ist alles so, wie es die Russische Föderation immer macht«, meinte Podoljak. Wehrbeauftragte fordert rasche Umsetzung des Sondervermögens 02.06 Uhr: Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), dringt auf eine rasche Umsetzung des Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. »Die Truppe muss wieder voll einsatzsatzbereit werden, von der persönlichen Ausstattung bis hin zu funktionierenden Funkgeräten und großem Gerät. Das Geld muss direkt in der Truppe ankommen«, sagte Högl der Zeitung »Rheinischen Post«. Gleichzeitig müsse auch an der Effizienz der Beschaffungsprozesse gearbeitet werden, damit die Mittel zielgerichtet investiert würden.

Russische Hackergruppen verüben laut Microsoft über 200 Cyberattacken auf Ukraine 01.41 Uhr: Mit Russland verbündete Hackergruppen sind laut eines Berichts des US-Technologiekonzerns Microsoft für mehr als 200 Cyberangriffe auf die Ukraine verantwortlich. »Seit kurz vor der Invasion haben wir mindestens sechs verschiedene mit Russland verbündete nationalstaatliche Akteure gesehen, die mehr als 237 Operationen gegen die Ukraine gestartet haben«, erklärte Microsoft. Demnach seien die Angriffe im Netz oft mit Angriffen auf dem Schlachtfeld koordiniert. Beispielsweise griffen dem Bericht zufolge russische Hacker in der ersten Woche der Invasion Ende Februar einen großen ukrainischen Rundfunksender an. »Am selben Tag gab das russische Militär seine Absicht bekannt, ukrainische ›Desinformations‹-Ziele zu zerstören«. Gleichzeitig habe es in Kiew einen Fernsehturm mit einer Rakete angegriffen.

Ziel dieser koordinierten Angriffe sei es, »die ukrainischen Regierungs- und Militärfunktionen zu stören oder zu beeinträchtigen«, erklärte Microsoft, das mit ukrainischen Stellen zusammenarbeitet. Demnach solle »das Vertrauen der Öffentlichkeit in dieselben Institutionen untergraben« werden. Ukraine: Tote und Verletzte bei Beschuss 01.17 Uhr: In der Region Charkiw ukrainischen Angaben zufolge mindestens drei Menschen durch Beschuss getötet und sechs weitere verletzt worden, darunter ein 14 Jahre altes Kind. Die örtliche Verwaltung machte Russland in der Nacht für die zivilen Opfer verantwortlich. Zwei der sechs Verwundeten seien schwer verletzt, teilte der regionale Militärchef Oleg Synegubow mit. Das russische Militär habe Artillerie und Mörser eingesetzt. Die ukrainische Armee halte die Stellung und füge dem »Feind« Verluste zu. Mehrere Russen seien gefangen genommen worden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden.

Unterdessen wurden aus der Stadt Cherson, deren Einnahme Russland gemeldet hatte, mehrere Explosionen berichtet. Die Detonationen hätten sich unweit des Fernsehzentrums ereignet, teilten ukrainische Medien mit. Danach sei ein Feuer ausgebrochen. Details waren unklar. In der Region Sumy berichtete die lokale Verwaltung über mehr als 50 Einschüssen von Mörsern. Von Opfern sei nichts bekannt, sagte ein Behördensprecher. Auch aus Mykolajiw wurden Angriffe gemeldet. In der Nähe von Odessa schoss die Luftabwehr eine russische Spionagedrohne über dem Schwarzen Meer ab, wie die ukrainische Armee mitteilte. Polens Regierungschef fordert EU-Gelder für Versorgung der Ukraine-Geflüchteten 00.01 Uhr: Polen erwartet von der Europäischen Union Hilfsgelder zur Versorgung der vielen ukrainischen Kriegsflüchtlinge – ähnlich wie sie nach der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 für die Türkei beschlossen wurden. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte der »Bild«-Zeitung, sein Land versorge verwundete Soldaten aus der Ukraine und beherberge 2,5 Millionen Geflüchteten, »für die wir Polen unsere Türen und Herzen geöffnet haben«. Er fügte an: »Dafür brauchen wir Geld.« Doch für die Versorgung der Geflüchteten habe die EU »bisher keinen Cent gezahlt«. Polen wolle eine faire Behandlung. »Die Türkei wurde bei der letzten Flüchtlingswelle mit Milliarden unterstützt. Ich denke: Auch wir haben jetzt EU-Hilfe verdient«, sagte er. Empört äußerte sich der Regierungschef über Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), der massiv in der Kritik steht, weil er sich trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht von seinen Posten bei russischen Energieunternehmen trennt. Auf die Frage, ob er Schröder noch die Hand geben würde, sagte Morawiecki: »Nein, auf keinen Fall. Seine letzten Äußerungen zeigen: Dieser Mann hat nichts dazugelernt. Er hat keine Scham, keinerlei Gewissensbisse. Wir alle kennen die schrecklichen Bilder der Kriegsverbrechen aus Butscha, Hostomel und anderswo. Wen das nicht zum Umdenken bewegt, der hat keinen Anstand.«

Der polnische Regierungschef erklärte weiter, er erwarte keine Entschuldigungen deutscher Politiker, die Polens Warnungen vor den Gas-Pipelines aus Russland stets ignoriert hätten. Aber, so Morawiecki: »Die Kehrtwende in der deutschen Politik war überfällig. Vergessen Sie nicht: Nord Stream 2 wurde nach dem Überfall auf die Krim und die Ost-Ukraine beschlossen. Wir Polen haben uns niemals Illusionen gemacht über die Folgen auf die Politik des Kreml. Ich sage: Lieber spät als nie.« Bundesregierung plant Waffen-Ringtausch mit Tschechien 0 Uhr: Die Bundesregierung plant offenbar einen weiteren Ringtausch, um die Ukraine mit Waffen zu beliefern. Nach Slowenien sei nun auch Tschechien ein entsprechender Vorschlag unterbreitet worden, berichtete die »Welt«. Es sei eine »Liste mit möglichem für einen Ringtausch infrage kommenden Waffenmaterial« an Tschechien übergeben worden, zitierte das Medium aus einem vertraulichen Papier aus dem Verteidigungsministerium. Bei dem Ringtausch mit Slowenien sollen sowjetische Kampfpanzer aus den Beständen des osteuropäischen Landes an die Ukraine geliefert werden, die dann mit Schützen- und Transportpanzern der Bundeswehr ersetzt werden.