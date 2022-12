Aktuelle Leseempfehlungen: Selenskyj in Washington, Putins erschütternd positive Bilanz und die Psychologie des Krieges

Wolodymyr Selenskyj hat in einer dramatischen Rede vor dem US-Kongress auf die Lieferung von schweren Panzern und Kampfflugzeugen gedrängt. Der Applaus war frenetisch. Aber wie lange hält die Euphorie?

In einer Rede schwört Russlands Präsident Wladimir Putin sein Land auf einen langen Kampf ein und vergrößert das Heer. Dabei ist fraglich, was Putin militärisch noch erreichen kann. Wagt Putin noch einmal den Sturm auf Kiew?

Waffen aus dem Westen haben den Krieg in der Ukraine geprägt. Doch der wichtigste Faktor im Gefecht ist immer noch der Mensch: Wie Armeen versuchen, Soldaten zu motivieren .

Die USA wollen das Flugabwehrsystem Patriot erstmals an die Ukraine liefern. Es gehört zu den leistungsstärksten der Welt, hat aber auch ein paar Schwächen.

Moskau lässt Rekruten laut London von belarussischen Ausbildern trainieren

9.06 Uhr: Die russischen Streitkräfte greifen bei der Rekrutenausbildung nach Einschätzung britischer Militärexperten inzwischen im großen Stil auf die Hilfe belarussischer Ausbilder zurück. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London hervor. Demnach werden Tausende russischer Rekruten vom belarussischen Militär auf einen Einsatz vorbereitet. Hintergrund sei ein Mangel an russischen Ausbildern, von denen viele bei der Invasion in der Ukraine aktuell im Einsatz oder dort verwundet oder gestorben seien. Das sei ein Anzeichen dafür, wie strapaziert die russischen Streitkräfte inzwischen seien, so die Briten.