Stabhochspringer Zernikel: »Der Krieg macht einen natürlich nervös«

8.40 Uhr: Der Krieg in der Ukraine ist auch während der Leichtathletik-EM in München ein Thema. Der deutsche Stabhochspringer Oleg Zernikel, der in Kasachstan geboren ist, sagte in einem Interview von »Münchner Merkur« und »tz«, er sei besonders bei der WM in den USA »mental nicht auf der Höhe gewesen«. Dennoch belegte der 27-Jährige Platz fünf und war damit bester deutscher Teilnehmer . »Der Krieg macht einen natürlich nervös. Als Sportsoldat denkt man zweimal darüber nach: Was passiert da gerade? Wie kann das ausgehen? Da versucht man natürlich, den Menschen so gut es geht zu helfen.«

Die ukrainische Weit- und Dreispringerin Maryna Bech-Romantschuk, wies auf die Belastung gerade für Sportler aus der Ukraine hin. »Es ist eine harte Zeit für alle ukrainischen Sportler. Du machst Leistungssport, sorgst dich aber jeden Tag um dein Land, deine Familie, deine Freunde«, sagte die 27-Jährige. Sie ist an diesem Donnerstag im EM-Finale Konkurrentin von Weltmeisterin Malaika Mihambo . Beide sind befreundet. »Malaika ist so nett. Ich mag es, mich mit ihr zu unterhalten und in ihrer Nähe zu sein. Wir sind wirklich gute Freunde geworden.«