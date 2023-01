Johnson: »Fokussiert euch auf die Ukraine, nicht auf Putin«

8.15 Uhr: Der ehemalige britische Regierungschef Boris Johnson hat sich dafür ausgesprochen, der Ukraine die benötigten Kampfpanzer zu liefern. »Gebt ihnen die Panzer. Es gibt absolut nichts zu verlieren«, sagte Johnson bei einer Veranstaltung der Victor Pinchuk Foundation am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. »Fokussiert euch auf die Ukraine, nicht auf Putin« so Johnson.

Selenskyj kritisiert Scholz für zögerliche Panzer-Haltung

8.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich kritisch zu Berichten geäußert, wonach Bundeskanzler Olaf Scholz zu Lieferungen von Leopard-2-Panzern bereit sei, wenn die USA ihrerseits Abrams-Kampfpanzer liefern. Wenn jemand in Europa sage, er liefere Kampfpanzer nur, wenn andere Länder außerhalb Europas dies auch tun, glaube er nicht »dass dies die richtige Strategie ist«, sagte Selenskyj per Videoschalte bei einer Veranstaltung der Victor Pinchuk Foundation am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos »Wir sind Bürger der Ukraine und wir beschützen Europäer«, sagte Selenskyj. »Wir brauchen alle Stärke, die es da draußen gibt.«