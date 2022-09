IAEA-Direktors Rafael Grossi sagte, man wisse von »zunehmender militärischer Aktivität in dem Gebiet«, aber wolle dennoch mit dem geplanten Besuch beginnen. Die Gruppe traf am Dienstag in Kiew mit Präsident Selenskyj zusammen, bevor die Reise in den Süden der Ukraine beginnen sollte. Die IAEA-Mission zum ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja soll nach Angaben der russischen Besatzung nur einen Tag dauern. Die Experten sollten »an einem Tag anschauen, wie das Werk arbeitet«, sagte Jewgeni Balizki, der Leiter der von Russland eingesetzten Verwaltung in der Kraftwerksstadt Enerhodar.