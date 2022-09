US-Verteidigungsminister verkündet 675-Millionen-Dollar-Waffenpaket

10.36 Uhr: Die EU kündigte bereits am Mittwoch weitere Finanzhilfen für die Ukraine an. Nun zieht die US-Regierung nach: Wie Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einer Konferenz auf dem Militärstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein sagte, gehe es um ein neues Waffenpaket mit einem Volumen von rund 675 Millionen Dollar. Der SPIEGEL hatte über das Waffenpaket bereits berichtet. Kampfpanzer, so sehr aus Kiew gefordert, werden aber auch aus den USA nicht geliefert. An dem Treffen in Ramstein nehmen auch Bundesverteidigungsministerin Christina Lambrecht (SPD) und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg teil.

Russland gerät durch Angriffe auf Flussübergänge unter Druck

10.11 Uhr: Die ukrainischen Truppen rücken in ihrer Gegenoffensive vor . Dabei spielen auch gezielte Angriffe auf Flussübergänge eine entscheidende Rolle: Wie das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Geheimdienst-Update mitteilte, setzten zerstörte Brücken die russischen Truppen unter Druck. Demnach hätten die ukrainischen Streitkräfte eine Pontonbrücke entlang einer wichtigen Nachschubroute in der Region Cherson zerstört. Das verlangsame die Fähigkeit Moskaus, Reserven und Nachschub an Material aus dem Osten zum Einsatz zu bringen.

Die regelmäßigen Geheimdienstinformationen, die von der britischen Regierungen bei Twitter veröffentlicht werden , sind im Ukrainekrieg einmalig und sorgten zu Beginn für Verwunderung. London will damit offenbar ein Gegengewicht zur russischen Propaganda schaffen. Moskau wirft London – ohne Beweise für die Behauptung zu nennen – eine Desinformationskampagne vor.