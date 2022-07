Russland nutze seine Position im Sicherheitsrat aus, um eine »moralisch bankrotte Position im Gefolge eines moralisch bankrotten und illegalen Krieges« zu vertreten, sagte Ardern. Neuseeland werde sich für eine Reform des höchsten Uno-Gremiums einsetzen, um zu verhindern, dass dessen Werte und Relevanz sinken.

Russland müsse für seine Invasion in der Ukraine zur Verantwortung gezogen werden, forderte die Regierungschefin. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag müsse die Mittel erhalten, um die in der Ukraine verübten Kriegsverbrechen zu untersuchen und zu verfolgen.

Selenskyj lobt westliche Artillerie

7.10 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat westliche Waffenlieferungen für die ukrainische Armee als enorme Unterstützung im Krieg gegen Russland gelobt. So besitze etwa die Artillerie, die die Ukraine von ihren Partnern erhalten habe, große Treffgenauigkeit, sagte er am Mittwoch in einer Videobotschaft: »Endlich hat die westliche Artillerie begonnen, kraftvoll zu arbeiten«.