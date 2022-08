IAEA-Chef drängt auf Zugang zum AKW Saporischschja

05.55 Uhr: Bei einer Dringlichkeitssitzung des Uno-Sicherheitsrats hat der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, den sofortigen Zugang zum ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja gefordert. »Dies ist eine schwere Stunde, eine ernste Stunde, und die IAEA muss so schnell wie möglich ihre Mission in Saporischschja vornehmen können«, sagte der per Video zugeschaltete Grossi. »Die Zeit drängt.«