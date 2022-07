Britischer Verteidigungsminister: »Russen versagen«

08.40 Uhr: Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace denkt, dass Russland seine Ziele in der Ukraine derzeit nicht erreicht. Russland versage in »vielen Bereichen« in seinem Krieg in der Ukraine. Präsident Wladimir Putin könne erneut versuchen, seine Strategie zu ändern. »Die Russen versagen derzeit in vielen Bereichen vor Ort«, sagte Wallace bei Sky News: »Putins Plan A, B und C sind gescheitert, er könnte sich einen Plan D überlegen.«