Russlands Präsident Wladimir Putin und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatten vor knapp zwei Wochen über die Bildung einer gemeinsamen Militäreinheit informiert. Zuletzt hieß es, Russland schicke dafür bis zu 9000 Soldaten sowie Hunderte Einheiten Technik nach Belarus.

Offenbar Reihe von Explosionen in Charkiw

9 Uhr: Eine Reihe von Explosionen erschüttert am Morgen wohl die Stadt Charkiw. Das teilen der Gouverneur der gleichnamigen Region, Oleh Sinegubow, und Bürgermeister Ihor Terejkow, mit. Russische Streitkräfte haben in den vergangenen Wochen ihre Raketenangriffe die Elektrizitätswerke in der Ukraine verstärkt. Die Region Charkiw liegt im Nordosten des Landes.