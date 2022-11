Die russische Armee greift nach Angaben aus Kiew seit Oktober verstärkt mit Kamikazedrohnen an. Den ukrainischen Luftstreitkräften zufolge werden dabei vor allem Fluggeräte iranischer Bauart genutzt. Zum Einsatz kommt demnach insbesondere die Schahed 136. Sie hat einen dreieckigen Flügel und ist mit einem Gefechtskopf ausgestattet. Die Drohne wird gewöhnlicherweise von Lastwagen abgefeuert und stürzt mit hoher Geschwindigkeit auf ihr Ziel.

Gouverneur: Russische Angriffe beschädigen Krankenhaus in Saporischschja

9.40 Uhr: Russische Luftangriffe haben über Nacht offenbar ein Krankenhaus in Saporischschja beschädigt. Das teilte der Gouverneur der Region, Oleksandr Starukh, auf Telegram mit: »Der Feind hat erneut die Vororte von Saporischschja angegriffen. Diesmal schlugen die Raketen in der Nähe des Krankenhauses ein. Glücklicherweise wurden keine Menschen verletzt, was man von dem Gebäude nicht behaupten kann. Dutzende von Fenstern gingen zu Bruch.«