Militärverwaltung: 1500 Tote in ostukrainischer Stadt Sjewjerodonezk 9.07 Uhr: In der besonders schwer umkämpften ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk sind offiziellen Angaben zufolge seit Kriegsbeginn rund 1500 Menschen getötet worden. Darunter seien sowohl Soldaten als auch Zivilisten, sagte der Chef der lokalen Militärverwaltung, Olexandr Strjuk, am Freitag. Viele Menschen seien zudem geflüchtet. Von den einst 130 000 Einwohnern sei mittlerweile nur noch rund ein Zehntel da. Der Gouverneur des Luhansker Gebiets, Serhij Hajdaj, berichtete zudem von vier Toten durch russischen Beschuss auf Sjewjerodonezker Wohnviertel am Vortag.

Udo Lindenberg bezeichnet Putin als »weggetretenen Kriegsverbrecher« 8.57 Uhr: Rockmusiker Udo Lindenberg (76) ist nach eigenen Worten überzeugt, dass sich Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht mehr lohnen. »Ich glaube, mit diesem weggetretenen Kriegsverbrecher kann man nicht mehr reden«, sagte Lindenberg der »Stuttgarter Zeitung« und den »Stuttgarter Nachrichten«. »Man kann nur hoffen, dass es Lösungen gibt, vielleicht aus seinem direkten Umfeld, dass er endlich abtritt, beziehungsweise abgetreten wird.« Er sei selbst überrascht, dass sein Song »Wozu sind Kriege da« aus dem Jahr 1981 heute wieder »von erschreckender Aktualität« sei. »Der brutale Krieg in der Ukraine, mitten in Europa, das hätte sich niemand mehr vorstellen können. Wir dürfen aber auch all die anderen Kriege nicht vergessen, im Jemen, Sudan, Mali, Syrien. Die Menschheit muss bald mal die Kriege beenden, sonst beenden die Kriege die Menschheit«, sagte Lindenberg.

Ex-General: »Die Zeit spielt für die Ukraine, wenn sie durchhält« 8.45 Uhr: Der frühere Bundeswehr- und Nato-General Hans-Lothar Domröse geht davon aus, dass die Ukraine dem russischen Vormarsch im Donbass in den kommenden Wochen nicht vollständig standhalten kann. »Jetzt kommt der große Schwung der Weltmacht Russland zum Tragen. (...) Sie sind reichweiten- und zahlenmäßig überlegen«, sagte Domröse am Freitag dem Nachrichtenradio MDR Aktuell. Die ukrainischen Kräfte könnten den Vormarsch maximal hier und da verzögern. Ab Herbst könnten die Ukrainer aber wieder mehr Widerstand leisten, so Domröse. In etwa einem halben Jahr werde das Land viel mehr westliche Waffensysteme haben und die Soldaten viel besser an diesen ausgebildet sein. »Bis dahin werden sie aber noch schwere Schläge hinnehmen müssen«, sagte Domröse. Die Zeit spiele etwas für die Ukraine, »wenn sie durchhält«.

Großes Interesse von Ukraine-Flüchtlingen an Integrationskursen 8.30 Uhr: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellt unter den Ukraine-Flüchtlingen ein großes Interesse an Integrationskursen zur Sprach- und Kulturvermittlung fest. Innerhalb weniger Wochen seien »bereits mehr als 80.000 Teilnahmeberechtigungen erteilt« worden, teilte die Behörde der Zeitung »Welt« mit. Das Bundesamt rechnet demnach in den kommenden Wochen mit einem starken Anstieg der beginnenden Kurse. Aktuell nähmen »17.000 Ukrainer und Ukrainerinnen an einem Integrationskurs teil«, erklärte die Behörde laut »Welt«. Nach Erhalt der Berechtigung müsse ein Einstufungstest absolviert werden, um das zum Bildungsniveau passende Kursangebot zu ermitteln. Daher vergingen »naturgemäß einige Wochen bis zum tatsächlichen Kursbeginn«. »Wir haben gut ausgebildete Teilnehmende, die mit großem Elan lernen«, sagte Benjamin Beckmann, Leiter der BAMF-Integrationskursabteilung. Aus der Ukraine komme »zwar die ganze Bandbreite der Gesellschaft«, von der Akademikerin bis zum Ungelernten. »Sie verfügen aber fast alle über gute Lernvoraussetzungen, vor allem eine gute Schulbildung. Wir benötigen für sie keine Alphabetisierungs- und praktisch keine Zweitschrift-Lernerkurse.« Laut Beckmann können 95 Prozent der Ukrainer ihren Integrationskurs direkt mit dem normalen Sprachkurs beginnen. Die rund 1500 zugelassenen Integrationskursträger haben demnach in der kurzen Zeit seit dem russischen Angriff ihr Kursangebot verdoppelt.

Russland wird in Richtung Zahlungsunfähigkeit getrieben 7.11 Uhr: Russland entgeht am Freitag zwar der Zahlungsunfähigkeit, doch die immer enger werdende Schlinge der westlichen Sanktionen wegen des Einmarsches in der Ukraine treibt das Land unaufhaltsam auf einen Zahlungsausfall zu. Eine am Freitag fällige Zahlung in Höhe von 71 Mllionen US-Dollar hätte bereits geleistet werden können, bevor die US-Behörden diese Woche eine Ausnahmeregelung aufhoben, die es Russland erlaubte, seine Schulden in Dollar zu begleichen und dafür Devisen zu verwenden, die es außerhalb der US-Finanzinstitute hielt. Da jedoch noch weitere Zahlungen fällig werden, dürfte es bald wahrscheinlich den ersten Fall eines Landes geben, das aufgrund internationaler Sanktionen unfreiwillig in Verzug gerät und nicht das Geld hat, um zu zahlen. Das Weiße Haus erklärte, es erwarte nur minimale Auswirkungen auf die US- und die Weltwirtschaft. Das geschah in der Nacht 4.55 Uhr: Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland Völkermord im Donbass vor und fragt, warum die EU so lange brauche, um ein sechstes Sanktionspaket zu verabschieden. Bei Raketenangriffen auf die ostukrainische Stadt Charkiw seien neun Menschen getötet worden, darunter ein fünf Monate altes Kind mit seinem Vater, sagte Selenskyj. Russische Truppen beschossen am Donnerstag weiter die Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk. Was sonst noch in der Nacht geschah, können Sie hier nachlesen.

