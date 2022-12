Die Ukraine hatte sich nicht zu den Angriffen bekannt, aber es gilt als wahrscheinlich, dass sie dafür verantwortlich ist. Bereits Anfang Dezember hatten mutmaßlich ukrainische Drohnen zwei russische Luftstützpunkte weit von der Grenze entfernt attackiert . Das Institute for the Study of War geht davon aus, dass sich auch in Russland die Kritik an der mangelnden Luftabwehr verstärken wird.