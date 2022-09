Putin und Xi treffen sich in Usbekistan

10.28 Uhr: Die Verbindungen nach China werden für Russland immer wichtiger. Das liegt auch an den westlichen Wirtschaftssanktionen, die sich dadurch umgehen lassen. In der kommenden Woche soll es wieder ein Treffen der beiden Staatschefs geben: Wie die russische Botschaft in Peking laut russischer Nachrichtenagenturen mitteilte, treffen sich Wladimir Putin und der chinesische Staatschef Xi Jinping kommende Woche in Usbekistan. Es ist Xis erste Auslandsreise seit Beginn der Coronapandemie. In der usbekischen Stadt Samarkand findet am 15. und 16. September ein Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit statt.

Putin will Getreideabkommen überarbeiten

9.45 Uhr: Neben den Sanktionen machte Wladimir Putin auf dem Wirtschaftsforum auch das Getreideabkommen mit der Ukraine, der Uno und der Türkei zum Thema. Demnach würden Entwicklungsländer durch das Abkommen »betrogen«, die ukrainischen Getreideexporte gingen nicht an die ärmsten Länder der Welt, sagte Putin. Der Kremlchef kündigte an, das Abkommen überarbeiten zu wollen, um die Länder zu begrenzen, die Ladungen empfangen können. Auch bei Ausfuhren von russischem Düngemittel gebe es weiterhin Probleme. Die Düngemittelindustrie in Russland ist ein Milliardengeschäft – und wird von Putin nahestehenden Personen wie dem Oligarchen Dmitri Masepin geleitet.

Die ukrainische Seite reagierte irritiert auf die Äußerungen. Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mykhailo Podolyak, sagte, dass Russland keinen Grund habe, das Abkommen zu überprüfen. Die Bedingungen des Deals würden strikt eingehalten, sagte Podolyak, der die Äußerungen »unerwartet« und »unbegründet« seien.