Nach Einschätzung des Geheimdiensts ist es »wahrscheinlich, dass wir in den nächsten Tagen einen Zuwachs an Zivilisten sehen, die versuchen, Cherson und das umliegende Gebiet zu verlassen«. Dies sei auf die verstärkten Kampfhandlungen und zunehmende Lebensmittelengpässe in der Gegend zurückzuführen.

Scholz will Gas-Turbine in Mülheim an der Ruhr besichtigen

6.30 Uhr: Im Gas-Streit mit Russland will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) heute die Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 besichtigen. Sie wird derzeit in Mülheim an der Ruhr zwischenlagert, wie der Konzern Siemens Energy am Dienstag mitteilte. Die Turbine stehe für den Weitertransport nach Russland bereit, hieß es.