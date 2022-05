Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

EU-Kommission plant Ölembargo – mit Ausnahmen 5.50 Uhr: Die Europäische Kommission hat den Mitgliedstaaten den Entwurf eines neuen Sanktionspakets gegen Russland vorgelegt, das vor allem ein Ölembargo vorsieht. Nach Diplomatenangaben leitete die Kommission den EU-Mitgliedern das Papier in der Nacht zum Mittwoch zu. Das berichten die Nachrichtenagenturen dpa und AFP. Der Entwurf sieht einen schrittweisen Importstopp für russisches Öl binnen sechs bis acht Monaten vor, Ausnahmen soll es für Ungarn und die Slowakei geben. Die beiden hochgradig von russischem Öl abhängigen Länder sollen dem Entwurf zufolge ihre Importe noch bis Ende 2023 fortsetzen dürfen, sagte ein EU-Vertreter.

Konkret ist den Angaben zufolge geplant, dass nach einer Auslaufphase von sechs Monaten ein Einfuhrverbot für Rohöl gelten soll und nach einer Auslaufphase von acht Monaten dann auch ein Einfuhrverbot für Ölprodukte. Eine Rolle soll zudem spielen, ob Lieferungen per Pipeline oder per Schiff erfolgen.

Neben dem Öl-Embargo umfasst der Vorschlag der zuständigen EU-Institutionen nach dpa-Informationen auch neue Strafmaßnahmen gegen Unternehmen. Darunter sind demnach die größte russische Bank, die Sberbank, sowie zwei andere Banken und TV-Sender, die gezielt Falschinformationen zum Ukrainekrieg verbreiten. Die Banken sollen nicht mehr das internationale Finanzkommunikationssystem Swift nutzen können.

CDU-Außenexperte befürchtet russische Generalmobilmachung 5.30 Uhr: Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat vor der Gefahr einer weiteren Verschärfung des Ukrainekriegs durch eine russische Generalmobilmachung gewarnt. »Man muss befürchten, dass Wladimir Putin am 9. Mai die Generalmobilmachung bekannt gibt«, sagte der CDU-Politiker der »Augsburger Allgemeinen«. »Wenn es dazu käme, wäre dies eine ungeheure Eskalation des Krieges«, warnte Kiesewetter, der CDU-Chef Friedrich Merz am Dienstag bei dessen Reise in die Ukraine begleitet hatte. Am 9. Mai wird in Moskau jährlich mit einer Militärparade an den Sieg Russlands über Hitler-Deutschland 1945 erinnert.

Bundespräsident Steinmeier reist nach Rumänien 4.40 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt am Mittwoch mit einer Visite in Rumänien seine Serie von Besuchen osteuropäischer Länder fort. Bei Gesprächen mit Präsident Klaus Johannis und Ministerpräsident Nicolae Ciuca in Bukarest soll nach Angaben des Bundespräsidialamtes der Krieg in der Ukraine im Vordergrund stehen. Steinmeier will zudem eine Schule besuchen, in der aus der Ukraine geflohene Kinder unterrichtet werden. Steinmeier hatte in den vergangenen Wochen bereits Lettland, Litauen, Finnland, Polen und die Slowakei besucht. Ziel sei es, Solidarität und im Fall der Nato-Partner auch die Bündnistreue Deutschlands vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine zu demonstrieren, teilte sein Büro mit. Ein Besuch Steinmeiers in der Ukraine selbst war von der Regierung in Kiew abgelehnt worden.

Kiew: Russland hat 400.000 Tonnen Getreide abtransportiert 3.30 Uhr: Russland hat aus den besetzten Gebieten der Ukraine nach Kiewer Angaben 400.000 Tonnen Getreide abtransportieren lassen. Das sei etwa ein Drittel der Getreidevorräte in den Regionen Cherson, Saporischschja, Donezk und Luhansk, sagte Vizeagrarminister Taras Wyssozkyj im ukrainischen Fernsehen. Werde der Getreidebestand weiter reduziert, drohe in diesen Gebieten eine Hungersnot. Ukraine bereitet weitere Rettungsaktion für Mariupol vor 2.30 Uhr: Die Ukraine bereitet sich für Mittwoch auf eine weitere Evakuierung von Zivilisten aus der von Russland fast vollständig eroberten Hafenstadt Mariupol vor. Als Treffpunkt für den Transport nannte die Gebietsverwaltung von Saporischschja in der Nacht ein großes Einkaufszentrum im Westen von Mariupol. Es liegt aber mehrere Kilometer entfernt vom Stahlwerk Azovstal, in dem sich die letzten ukrainischen Verteidiger der Stadt und immer noch zahlreiche Zivilisten versteckt halten.