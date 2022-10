Mercedes-Benz verkauft Russlandgeschäft

09.26 Uhr: Mercedes-Benz zieht sich endgültig aus dem russischen Markt zurück. Das teilte der Konzern am Morgen mit, demnach steht der Konzern vor dem Verkauf von Anteilen an Industrie- und Finanzdienstleistungsgeschäften an einen lokalen Investor. Zuvor hatte der Konzern wie auch VW, BMW oder Renault seine geschäftlichen Aktivitäten in dem Land eingestellt .

Wie ein Mercedes-Benz-Sprecher sagte, sei die Beteiligung des Unternehmens am russischen Lkw-Hersteller Kamaz nicht betroffen, sie soll noch an diesem Jahr an Daimler Truck übertragen werden.