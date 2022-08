Bundespräsident: Gorbatschows Traum liegt heute in Trümmern

09.04 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den verstorbenen russischen Friedensnobelpreisträger und ehemaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow als »großen Staatsmann« gewürdigt. »Deutschland bleibt ihm verbunden, in Dankbarkeit für seinen entscheidenden Beitrag zur deutschen Einheit, in Respekt für seinen Mut zur demokratischen Öffnung und zum Brückenschlag zwischen Ost und West, und in Erinnerung an seine große Vision von einem gemeinsamen und friedlichen Haus Europa«, erklärte Steinmeier.