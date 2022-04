Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Das Wichtigste in Kürze Die Ukraine beklagt nach neuen russischen Angriffen im Osten weitere Tote und Verletzte, in Kiew gehen Berater davon aus, dass der Krieg noch über mehrere Monate andauern wird.

Selenskyj warnt, der Kreml werde sich nicht mit seinem Land begnügen: » Das ultimative Ziel der russischen Führung ist [...] die Zerschlagung des gesamten Zentrums und des Ostens Europas.«

ADAC möchte Deutsche angesichts des andauernden Krieges zum Spritsparen anhalten. Es sei auch möglich »zum Bäcker mit dem Fahrrad anstatt mit dem SUV« zu fahren.

Politiker von CDU, FDP und Grünen fordern Sanktionen gegen Schröder 5.52 Uhr: Politiker von FDP, Grünen und CDU haben sich für Sanktionen gegen Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) wegen dessen russlandfreundlicher Haltung ausgesprochen.

»Schröder gehört nicht mehr zu Créme de la Créme der deutschen Innenpolitik, sondern zur Créme de la Kreml«

»Er gehört so rasch wie möglich auf die Sanktionsliste der Putin-Profiteure«, sagte das FDP-Präsidiumsmitglied Moritz Körner dem »Handelsblatt«. Schröder sei heute wichtigster Mann des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Deutschland. »Er gehört nicht mehr zu Créme de la Créme der deutschen Innenpolitik, sondern zur Créme de la Kreml.«

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter plädierte ebenfalls für Sanktionen: »Dass sich Schröder immer noch nicht von Putin und Russland distanziert, zeigt nur, wie tief er in dessen Diensten steht«, sagte der Bundestagsabgeordnete dem »Handelsblatt«. »Deshalb ist eine Sanktionierung zu befürworten, die ja gerade auch Putins Clique treffen soll. Dazu gehört Schröder.« Auch der grüne Europa-Abgeordnete Reinhard Bütikofer forderte, Sanktionen gegen Schröder und andere ehemalige europäische Politikerinnen und Politiker zu prüfen, »die sich inzwischen an Wladimir Putin verkauft haben«.

Australien schickt sechs M777-Haubitzen in die Ukraine 5.49 Uhr: Australien unterstützt die Ukraine im Krieg gegen Russland mit sechs Haubitzen des britischen Typs M777. Zusätzlich habe das Land der Ukraine Munition für die Artilleriewaffen zugesagt, teilte die Regierung in Canberra am Mittwoch mit. Zuvor hätten die USA und der ukrainische Botschafter in Australien die Regierung um weitere schwere Waffen für die Kämpfer gebeten, berichtete der australische Sender ABC. Damit belaufe sich der Gesamtbetrag der Militärhilfe aus Canberra nun auf 225 Millionen australische Dollar (151 Millionen Euro). Die Regierung unter Scott Morrison hat bereits große Mengen an militärischer Ausrüstung in die Ukraine geschickt und viele Sanktionen verhängt. Zuletzt wurden 20 von der Ukraine angeforderte Bushmaster-Panzerfahrzeuge in das Krisenland geflogen.

Selenskyj: Moskaus Ziele gehen weit über Ukraine hinaus 5.16 Uhr: Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge gehen Moskaus Ziele weit über die Ukraine hinaus. »Das ultimative Ziel der russischen Führung ist nicht nur die Eroberung der Ukraine, sondern die Zerschlagung des gesamten Zentrums und des Ostens Europas«, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft, die in der Nacht zu Mittwoch auf Telegram veröffentlicht wurde. Auch ein »globaler Schlag gegen die Demokratie« gehöre zu dem Ziel. In der »freien Welt« gebe es praktisch niemanden mehr, der nicht verstanden habe, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine nur der Anfang sei, sagte Selenskyj.

US-Verteidigungsminister: Gerede über Atomkrieg ist gefährlich 5.15 Uhr: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die jüngsten Warnungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow vor einem Dritten Weltkrieg und einem Einsatz von Nuklearwaffen kritisiert. Jedes Gerede über den möglichen Einsatz von Atomwaffen sei »sehr gefährlich und wenig hilfreich«, sagte Austin nach einem internationalen Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein. »Niemand will einen Atomkrieg. Niemand kann das gewinnen.« ADAC ruft wegen des Ukrainekriegs zum Spritsparen auf 5.00 Uhr: Der ADAC ruft angesichts des Krieges in der Ukraine zum Spritsparen auf. »Jeder gesparte Liter Treibstoff kann dazu beitragen, die Abhängigkeit von Ölimporten zu reduzieren und damit mittelbar auf die weitere Entwicklung des Krieges Einfluss nehmen«, sagte ADAC-Präsident Christian Reinicke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es sei auch möglich »zum Bäcker mit dem Fahrrad anstatt mit dem SUV« zu fahren.

»Für viele Kurzstrecken ergibt die Autofahrt keinen Sinn. Bei anderen Strecken kann man auch mal den ÖPNV nutzen«, sagte Reinicke weiter. Er riet überhaupt zu einer sparsamen Fahrweise. »Ich selbst versuche ebenfalls, rund 20 Prozent langsamer zu fahren. Wenn das alle 21,2 Millionen Mitglieder des ADAC so machen würden, wären es bereits gewaltige Einspareffekte«, sagte er.

Steinmeier reist in die Slowakei 4.26 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Mittwoch zu einem eintägigen Besuch in die Slowakei. Im Mittelpunkt steht nach Angaben des Bundespräsidialamts der Ukrainekrieg. Geplant ist ein Treffen mit der slowakischen Staatspräsidentin Zuzana Caputova in der östlichen Stadt Kosice mit anschließender Pressekonferenz. Chinesischer Drohnenhersteller setzt Geschäfte mit Russland und Ukraine aus 4.21 Uhr: Der weltweit größte, chinesische Drohnenproduzent DJI Technology stellt seine Geschäfte in Russland und der Ukraine vorläufig ein. »DJI verurteilt jegliche Verwendung unserer Drohnen, um Schaden anzurichten, und wir setzen den Verkauf in diesen Ländern temporär aus, damit niemand unsere Drohnen im Kampf einsetzt«, erklärt ein Konzernsprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Dies sei »keine Aussage über ein Land, sondern eine Aussage über unsere Prinzipien«. Damit ist DJI das erste große chinesische Unternehmen, das seine Verkäufe nach Russland vor dem Hintergrund des Ukrainekrieg einstellt.

Erneut Explosionen im russischen Belgorod 3.53 Uhr: Nach russischen Angaben sind in der russischen Stadt Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine eine Reihe von Explosionen zu hören. Es werde versucht, den genauen Ort und die Ursache der Explosionen zu ermitteln, erklärt Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow in den sozialen Medien. Die Behörden südrussischer Regionen haben in den vergangenen Wochen wiederholt Vorfälle gemeldet, bei denen es sich nach ihrer Darstellung um Angriffe aus der Ukraine gehandelt haben soll. Ukraine meldet Tote und Verletzte nach Kampfhandlungen 2.54 Uhr: Die Ukraine hat nach neuen russischen Angriffen weitere Tote und Verletzte in mehreren Regionen des Landes beklagt. Im Gebiet Donezk im Osten seien bei drei separaten Zwischenfällen drei Zivilisten getötet worden, teilte der Gouverneur der Region, Pawel Kyrylenko, am Dienstagabend auf Telegram mit. Weitere mindestens sechs Personen seien verletzt worden. Genauere Angaben zu den Vorfällen wurden nicht gemacht. In der Großstadt Charkiw im Osten des Landes seien infolge von Beschuss drei Menschen getötet und weitere sieben verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Oleh Synjehubow, am Dienstagabend auf Telegram mit.

Aus der Region Sumy im Nordosten des Landes hieß es, am Dienstag sei erneut ein Ort an der Grenze zu Russland von russischer Seite beschossen worden. In den vergangenen Tagen habe es praktisch in der gesamten Gegend an der Grenze Beschuss mit schwerer Artillerie gegeben, sagte der Gouverneur der Region, Dmytro Schywyzkyj, auf Telegram. Über Schäden oder Opfer war zunächst nichts bekannt. Der Bürgermeister der zentralukrainischen Stadt Poltawa teilte mit, in der Nacht zu Mittwoch seien in der Stadt Explosionen zu hören gewesen. Er bat die Bewohner, keine Fotos zu veröffentlichen. Details gab es zunächst nicht. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden. Johnson: Putin hat dank Zensur viel »politischen Spielraum« im Ukrainekrieg 1.42 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Ansicht des britischen Premierministers Boris Johnson den »politischen Spielraum«, seine Invasion in der Ukraine gesichtswahrend zu beenden – auch dank der Zensur in Russland. Dies liege an »der massiven russischen Unterstützung für sein Handeln und der offensichtlichen Vergesslichkeit der russischen Medien«, sagte Johnson am Dienstag dem Sender TalkTV. »Die Leute sagen, wir müssen Zugeständnisse machen, wir müssen uns Sorgen machen, was Putin tun könnte, weil er eine Niederlage riskiert«, sagte Johnson weiter. Dies sei allerdings nicht nötig, da Putins Machtposition wegen seiner Kontrolle über die Medien gesichert sei. Infolgedessen könnte Putin dem russischen Volk sagen, dass die in der Ukraine begonnene Operation »vollendet« und »technisch ein Erfolg« gewesen sei – auch wenn dies vielleicht nicht den Tatsachen entspricht. Litauens Präsident Nauseda an Berlin: »Ich würde Panzer liefern« 1.02 Uhr: Der litauische Präsident Gitanas Nauseda hat die Bundesregierung aufgefordert, die Ukraine auch mit Panzern auszustatten. »Ich bin nicht in der Position von Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich kann nur sagen, was ich an seiner Stelle tun würde: Ich würde Panzer liefern«, sagt Nauseda den Zeitungen der Funke Mediengruppe und dem französischen Blatt »Ouest-France«. Deutschland solle sich schneller darüber klar werden, wo es in diesem Konflikt steht. »Die Ukraine braucht die volle militärische Unterstützung – auch von Deutschland.«

Ukraines Präsidentenberater warnt vor Krieg bis Jahresende 0.18 Uhr: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine kann sich nach Einschätzung des ukrainischen Präsidentenberaters Olexij Arestowytsch noch über viele Monate hinziehen. Die von der Ukraine neu erhaltenen Waffen könnten Ende Mai, Anfang Juni »ernsthafte Auswirkungen« auf das Kampfgeschehen haben, sagte Arestowytsch in einem am Dienstagabend veröffentlichten YouTube-Interview, wie die ukrainische Agentur Unian berichtete. Der Krieg selbst könnte bis Ende des Jahres dauern. »Wir müssen uns auf eine lange Geschichte einstellen«, sagte Arestowytsch demnach. Sollten aktive Kampfhandlungen im Donbass nach der jetzigen Offensive etwa eingestellt werden und dazu übergegangen werden, Positionen einzunehmen, bedeute dies noch lange kein Ende des Krieges.