Russland baut laut London Verteidigung an der Grenze zur Ukraine aus

9.08 Uhr: Russland baut nach Einschätzung britischer Geheimdienste zunehmend Verteidigungsstellungen an der Grenze zur Ukraine auf. In der Grenzregion Belgorod seien ausgefeilte Systeme zur Abwehr von Angriffen errichtet worden, hieß es im täglichen Bericht des Verteidigungsministeriums in London. In Belgorod seien auch Gräben ausgehoben worden und der lokale Gouverneur habe angekündigt, »Selbstverteidigungseinheiten« schaffen zu wollen. London geht davon aus, dass damit zum einen der Patriotismus im Land gestärkt werden soll. Zum anderen könnten einige russische Politiker tatsächlich Sorge vor einem ukrainischen Einmarsch haben – das sei aber eine Fehlannahme.