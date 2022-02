+++ News zur Krise in Osteuropa +++ Russlands EU-Botschafter: »Kriege in Europa beginnen selten an einem Mittwoch«

Die USA warnen vor einem unmittelbaren Einmarsch Russlands in die Ukraine. Nun wiegelt der russische EU-Botschafter ab: Kriege in Europa begännen »selten an einem Mittwoch«. Der Überblick.