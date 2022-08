Separatisten im Donbass wollen mit Nordkorea zusammenarbeiten

11.34 Uhr: Der Chef der prorussischen Separatistenrepublik Donezk hat Nordkorea eine »bilaterale Kooperation« angeboten. In einem Glückwunschschreiben zum nationalen Feiertag der Unabhängigkeit von Japan am 15. August schrieb Denis Puschilin an den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un, eine »beiderseitig vorteilhafte bilaterale Kooperation« sei »im Einklang mit den Interessen der Bevölkerung beider Länder«. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA zitiert aus dem Schreiben .