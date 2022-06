Ostukraine: Lage im umkämpften Sjewjerodonezk wird schwieriger

9.42 Uhr: Im Osten der Ukraine dauern die Gefechte um die Großstadt Sjewjerodonezk und weitere Orte im Gebiet Luhansk an. »Es wird schwieriger, aber unsere Soldaten halten den Feind gleich an drei Seiten auf. Sie schützen Sjewjerodonezk und erlauben keinen Vormarsch nach Lyssytschansk«, teilte der Gouverneur des Luhansker Gebiets, Serhij Hajdaj, am Mittwoch in seinem Blog des Nachrichtenkanals Telegram mit.

Lyssytschansk, wo es laut Hajdaj viele Verletzte gibt, liegt an einem Fluss gegenüber von Sjewjerodonezk, das bereits zum großen Teil von russischen Truppen kontrolliert wird. Die Brücken zwischen beiden Städten sind zerstört. Die Russen beschössen weiter Häuser und hätten in Sjewjerodonezk erneut das Chemiewerk Azot angegriffen, sagte Hajdaj. »Der Gegner ist schwächer in den Straßenkämpfen, deshalb eröffnet er das Feuer aus Artillerie, wodurch unsere Häuser zerstört werden«, sagte er. Auch in den umliegenden Ortschaften gebe es schwere Schäden. Vielerorts habe es zudem russische Luftschläge gegeben.

In elf Ländern drohen Unruhen wegen steigender Lebensmittelpreise

9.10 Uhr: In Ländern insbesondere in Afrika, Asien und im Nahen Osten könnten die steigenden Lebensmittelpreise laut einer Studie zu sozialen Unruhen führen. Elf Länder, die auf Importe knapp gewordener Lebensmittel wie Getreide angewiesen sind, seien besonders gefährdet, schreibt der Kreditversicherer Allianz Trade in einer Studie. Dies seien Algerien, Tunesien, Bosnien-Herzegowina, Ägypten, Jordanien, der Libanon, Nigeria, Pakistan, die Philippinen, die Türkei und Sri Lanka.

Ukrainischer Gouverneur von Luhansk: Truppen halten in Sjewjerodonezk Stand

8.37 Uhr: Sjewjerodonezk wird nach Angaben der ukrainischen Behörden von ukrainischen Truppen weiter verteidigt. Die Soldaten hielten gegen Angriffe von drei Seiten Stand, erklärte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj: »Sie hindern den Feind am Vormarsch auf Lyssytschansk«, sagte er nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters. Die von der Ukraine kontrollierte Stadt wird von Sjewjerodonezk nur durch einen Fluss getrennt. Am Montag hatten russische Truppen die letzte Brücke, die die beiden Zwillingsstädte verbindet, zerstört.

Russisches Ultimatum für Chemiewerk in Sjewjerodonezk abgelaufen

8.11 Uhr: Nach wochenlangen Kämpfen um Sjewjerodonezk ist heute Morgen ein russisches Ultimatum für die in einem Chemiewerk der Stadt verschanzten Soldaten abgelaufen. Bis 8 Uhr Moskauer Zeit (7 Uhr MESZ) sollten sich die Kämpfer ergeben, hatte die russische Regierung laut einem Agenturbericht am Dienstag gefordert. Ob die Soldaten tatsächlich die Waffen niedergelegt haben, blieb zunächst unklar. Britische Geheimdienstinformationen untermauerten die Darstellung der ukrainischen Behörden, dass in den Bunkern des Asot-Chemiewerks auch Hunderte Zivilisten ausharren. Russland hatte versprochen, dass sie das Werk sicher verlassen könnten.

Die ukrainischen Behörden versuchten weiter, eine Evakuierung von Sjewjerodonezk zu ermöglichen. Nach der Zerstörung der letzten strategisch wichtigen Brücke zieht sich der Belagerungsring um die Stadt, die ursprünglich gut 100.000 Einwohner hatte, aber immer enger. Das britische Verteidigungsministerium teilte mit, Geheimdienstinformationen zufolge kontrollierten russische Kräfte inzwischen den überwiegenden Teil der Stadt.

London: Russland kontrolliert Mehrheit von Sjewjerodonezk

6.52 Uhr: Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums kontrolliert Russland Sjewjerodonezk nun mehrheitlich. Die schweren Kämpfe haben die Stadt schwer beschädigt, heißt es im täglichen Twitter-Update aus London über die Lage in der Ukraine.